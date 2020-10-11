11 Ekim 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 11 Ekim Pazar

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 11 Ekim Pazar

Son 24 saatte 1212 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI!

Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.'' ifadelerini kullandı.

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