Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden ve sivilleri hedef almayı sürdüren işgalci Ermenistan için ABD'nin New York kentinde destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atarak ABD ve Ermenistan bayrakları salladı.

Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden ve sivilleri hedef almayı sürdüren işgalci Ermenistan için ABD'nin New York kentinde destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atarak ABD ve Ermenistan bayrakları salladı.