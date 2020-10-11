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Ağrı'da 1 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı olurken bir asker yaralandı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Ağrı'da 1 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

Akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çıkan Çatışmada, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı şehit olurken bir asker ise yaralandı.

Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı, Ağrı Ahmed-i Havalimanında düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlanacak.

Çatışmada yaralanan asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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