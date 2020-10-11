CHP hizmetlere çökmeye devam ediyor! AK Parti'nin yaptığı indirimi sahiplendiler

CHP'li belediye başkanları akıl tutulması yaşıyor. AK Partili Bursa Belediyesi iştiraki olan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yolcu bilet fiyatlarında yaptığı yüzde 40 indirimin; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldığı iddia edildi!

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca; Bursa Belediyesi iştiraki BUDO'nun indirim kararı için Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da; Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

AKTAŞ: "BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİTTİR. HAYIRLI YOLCULUK"

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından CHP'li yetkililerin açıklamalarına cevap verdi ve "Bilgilendirme: Kısa adı BUDO olan 'Bursa Deniz Otobüsleri', Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Hayırlı yolculuklar" dedi.

AKTAŞ'TAN MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI'NA CEVAP: "BİLGİLENDİRME: MUDANYA BURSA'NIN İLÇESİDİR"

Alinur Aktaş; CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iskele kiralarını artırmama kararı, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO'yu kullananlara indirim olarak geri döndü. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerine ilginç cevap verdi.

Alinur Aktaş, Hayri Türkyılmaz'ın paylaşımını etiketleyerek, "Bilgilendirme: Mudanya Bursa'nın ilçesidir" ifadelerini kullandı.

SALMAN: "BİR PARTİ TEPEDEN TIRNAĞA BU KADAR MI UYUMLU OLUR KOMİKLİKTE"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman; CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca; CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın yaptığı paylaşımlarının ekran kaydı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3. Ahmet Çeşmesi'nin önünde çekilen fotoğrafı paylaştı.

Ayman Salman; "Gülelim mi? Ağlayalım mı? Bir parti tepeden tırnağa bu kadar mı uyumlu olur komiklikte.. Anlaşıldı, CHP tepeden tırnağa çok komik" ifadelerini kullandı.

"İBB BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR EDEN CHP'NİN BURSALI BAŞKANLARI KENDİLERİNİ İSTANBUL'DA SANIYOR"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman; şunları söyledi:

"BUDO'ya yapılan indirim nedeniyle İBB Başkanı'na teşekkür eden CHP'nin Bursalı başkanları ya kendilerini İstanbul'da sanıyor, ya da bir şey deniyor olabilir. Bu bana yine Bekri'yi anımsattı. Bizim Bekri bir gün Bursa Deniz Otobüsü'ne binmiş."

"Dalgaların etkisinden olsa gerek kafa gelgitli; Mudanya'yı İstanbul'a bağlanmış zannedivermiş. Evet, Mudanya İstanbul'a bağlanmış lakin sınır itibariyle değil, AK Parti'nin ulaşımdaki önemli yatırımlarıyla... Bursa-İstanbul 90 dk. Ama itiraf ediyorum ki komik olmak size yakışıyor"

BUDO'DA YOLCU BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul ile Bursa arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımının önemli bir markası haline gelen BUDO'da yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapıldı. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; BUDO fiyatlarında iki yıl önceye dönüldüğünü hatırlatarak, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin 39 TL'lik tek fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi.

TAM BİLETTE YÜZDE 40'LIK REKOR BİR İNDİRİM

Daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 TL olan bilet ücretleri 39 TL'ye indirilerek, tek fiyat uygulamasına geçildi. Tam bilette yüzde 40'lık rekor bir indirim gerçekleşirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni uygulamayı Mudanya BUDO iskelesi önünde yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.

Bursa – İstanbul arasında günlük karşılıklı 3 olan sefer sayıları 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 4'e çıkarıldı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

CHP'li yöneticiler ise; AK Partili Bursa Belediyesi iştiraki olan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapmasını; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağladı ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iskele kiralarını artırmama kararı, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO'yu kullananlara indirim olarak geri döndü. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz."

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz: BUDO seferlerine yapılan yüzde 40 oranındaki indirim için Mudanya BUDO iskelesinde İl Başkanlığımız tarafından basın açıklaması yapıldı. Halkın yararına sağlanan indirim konusunda başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden İl Başkanımız İsmet Karaca Bursalıların menfaati doğrultusunda gelişen tüm süreçlere öncü olarak katkı koymaya devam edilecektir" dedi

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca: "BUDO, Bursa'nın markasıdır. Bursa-İstanbul arası toplu taşımacılıktaki %40'lık bilet indirimini doğru buluyoruz. Bunun zeminini hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da teşekkür ediyorum."

BARIŞ SAVAŞ - SABAH