Bizim aslanlar yine yakaladı: Terörist eylem hazırlığındayken tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda eylem hazırlığındaki teröristin yakalandığını duyurdu.

AKILLANMAYACAK MISINIZ?

Bakan Soylu paylaşımında "Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak'ta terör örgütünün çıyanını..." ifadelerini kullandı.

Soylu paylaşımına yakalanan örgüt mensubunun ve üzerindeki örgütsel malzemelerin fotoğrafını ekledi.