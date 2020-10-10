Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.