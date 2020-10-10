10 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre , 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.

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