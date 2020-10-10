Son dakika: DGS ile yerleşemeyenler dikkat! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

DGS ek tercihler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden ilk tercih sonucuna göre bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alınacak. Üniversitelerde akademik takvimlerin belli olması ile birlikte ek tercih dönemi gündeme geldi. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS üniversite ek tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2020 DGS ek tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanacak. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.