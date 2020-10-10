Terörist avukat Merve Nur Doğan'ın sicili kabarık çıktı!

DAĞDAN BAROYA...

Avukat Doğan'ın örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra Diyarbakır'a döndüğü ve avukatlığa devam ettiği, ancak terörist Müzeyyen Aydınlı ile sürekli irtibat halinde olduğu öğrenildi. Doğan'ın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde en son 22 Eylül'de avukat olarak duruşmalara katıldığı belirlendi.