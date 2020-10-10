Son dakika: Çankırı Çerkeş'te korkutan deprem! 10 Ekim Kandilli son depremler

Çankırı'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Hacılar mahallesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.46'da yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (10 EKİM 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.10.10 14:46:05 40.7008 32.9908 5.0 -.- 3.8 3.8 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2020.10.10 14:35:53 36.4740 28.7307 4.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.10 13:14:19 39.0953 27.6643 0.0 -.- 1.6 -.- KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.10.10 13:09:16 36.1545 33.5400 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.10.10 13:00:38 37.2452 28.2323 7.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.10.10 12:50:44 37.2407 28.1680 1.8 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2020.10.10 12:37:29 35.8385 28.1353 13.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.10.10 12:36:10 36.2815 30.0085 21.9 -.- 1.5 -.- KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA) İlksel

2020.10.10 12:28:19 38.4108 34.3450 4.6 -.- 1.8 -.- GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2020.10.10 12:23:13 37.2188 27.9545 4.4 -.- 1.5 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2020.10.10 12:17:03 37.2137 27.8960 5.0 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.10.10 12:11:51 37.1250 27.8380 5.2 -.- 1.5 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.10.10 12:07:25 37.2562 37.5860 5.0 -.- 1.8 -.- SARAYMAGARA-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2020.10.10 10:18:23 36.2567 28.0625 5.4 -.- 3.2 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.10.10 09:29:45 45.2793 25.5502 78.1 -.- 3.8 3.8 ROMANYA İlksel

2020.10.10 09:02:54 37.2417 28.2585 8.3 -.- 1.7 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.10.10 08:52:44 39.4135 28.1245 1.7 -.- 0.9 -.- ISIKLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.10.10 08:46:54 38.6420 38.1132 1.8 -.- 2.3 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.10.10 08:45:07 39.4503 31.5492 10.1 -.- 1.3 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2020.10.10 08:30:27 34.0450 25.8755 8.5 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel