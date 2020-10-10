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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "tarikat yapılanması" iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "tarikat yapılanması" iddialarına ilişkin açıklama

, "İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tarikat yapılanması iddialarına ilişkin açıklama

Bakan , Twitter hesabından, bazı yayın organlarında yer alan "devlette tarikat, cemaat yapılanması" haberlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına almasının, yönetmesinin ve belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirten Soylu, "Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları, son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum, tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir.

olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."



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