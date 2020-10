Azerbaycan ve Ermenistan arasında alınan ateşkes kararıyla ilgili çarpıcı yorum! Kızılhaç’a dikkat çekti

Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu şu ifadeleri kullandı:

Aslında ateşkesin tarifini yapmamız gerekiyor ama burada olan şey, buradan okuduğum metine bakarak söylüyorum; bu sadece diplomatik bir ateşkes. Yani içinde ateşkes kelimesinin geçtiği diplomatik bir metin. Dolayısıyla bunu okurken ateşkes olacak diye düşünmek mümkün değil bundan önceki bütün ateşkesleri tahlil ettiğimiz zaman bir defa herkesin elindeki topu, tüfeği bir yere koyması lazım. Veya bunu bozacak bir unsur varsa, bunun karşısındaki muhatabın belli olmasından yana konuşmamız lazım.

CENEVRE GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRMESİ

Ateşkese çok örnek gösterebiliriz ama en bariz konu şudur; bir defa Rusya Pazartesi günü Cenevre'ye gittiği zaman, muhataplarıyla masaya oturduğunda ki bu Amerikalı, Fransız varsa diğer kurumsal temsilciler, bunlarla birlikte oturduğunda; 'bugüne kadar kontrol bendeydi bütün dünya bu konuyla ilgili olarak ateşkesten bahsetti. Ben de size ateşkesi tesis edip de geldim buraya, şimdi durumu ben kontrol ediyorum. Sizin Minsk grubunun düşüneceği şeyleri de o prensipler çerçevesinde ben yönetiyorum.' diyecek.

RUSYA BAŞINDAN BERİ DURUMU ÇOK İYİ İZLİYOR

Metnin özünde Pazartesi'ye yönelik olarak konulmuş bir şeyler var. Burada teknik olarak bir defa şunu söylememiz gerekiyor. Rusya başından beri durumu çok iyi izliyor, yani safha safha her şeyin farkında, her yerde zaten kendisine bilgi aktaran unsur var. Öte tarafından telefon ederek, vesaire başka vasıtalarla da liderlerle de görüşüyordu Moskova. Rusya konuyu biliyor ama yine de karşısına alarak 'bunu söylesem siz ne yaparsınız?' gibi konuyu sahaya indirgeyerek her iki tarafın marjının nerede başlayıp nerede bittiğine dair sorguya çektiği için müzakere bundan dolayı uzadı.

KIZILHAÇ DETAYI!

Bir defa Kızılhaç'a bu işin havale edilmesi demek, ben bunu Kosova'da gördüm onun için söylüyorum; bu ateşkes olsa bile, bakın çok basit insani gerekçelerle olan şeyin saati, yeri falan belli olur. Yani uluslararası manada daha önce uygulanmış ateşkes örneğinden hareketle söylüyorum. Der ki; 'şu bölgede yaralıları vesaire alacağız' bunun için belirli bir düzene konur. Taraflara denir ki; o bölge içindeki her iki askeri unsurlar buna dikkat edecektir. Şimdi burada Kızılhaç'a verilmiştir diyor, Kızılhaç'ın buraya girmesi demek zaten bu olayı bir şekilde yapamayacak demektir. Çünkü nereden gidecek, kime ne tahsis edilmiş orada? Belli değil, denetleyecek kimse yok onu, onun için süresi belli değil, yolu belli değil çok basitçe bu işi insanlığa bağlayarak biraz önce söylediğim diplomatik manevraya yarayacak bir gerekçe, başka hiçbir şey değil.