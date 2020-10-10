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Son dakika: Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı!

Son dakika haberine göre; 'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı!

ANKARA'da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde İncirlik mevkiinde meydana geldi. İki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankarada iki tren kafa kafaya çarpıştı! İşte ilk görüntüler ANKARA'DA İKİ TREN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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