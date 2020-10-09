09 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: NATO Karargahı’nda kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Yunanistan'la ilki gerçekleştirildi

, " ve askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını Karargahı’nda gerçekleştirdi." dedi. Bakan Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: NATO Karargahı’nda kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Akar duyurdu: Yunanistan'la ilki gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı'nda gerçekleştirdi." dedi. Bakan Akar, "Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Akar, "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin." diye konuştu.

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