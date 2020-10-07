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Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

işgaline karşı topraklarını savunan ordusu, bölgelerini başarıyla kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan, bölgede keşif uçuşu yapan Ermenistan İHA'sını düşürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan birlikleri, Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.00'da Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Agstafa bölgesinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı bildirildi.

Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edilen İHA'nın vurularak imha edildiği duyuruldu.

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