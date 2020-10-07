Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü
Ermenistan işgaline karşı topraklarını savunan Azerbaycan ordusu, bölgelerini başarıyla kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan, bölgede keşif uçuşu yapan Ermenistan İHA'sını düşürdü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan birlikleri, Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.00'da Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Agstafa bölgesinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı bildirildi.
Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edilen İHA'nın vurularak imha edildiği duyuruldu.