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Flaş iddia: Türkiye'nin bulduğu doğal gazın devamı gelecek!

Bloomberg ajansının öne sürdüğü habere göre 'nin Karadeniz'de keşfettiği rezervinin yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığı belirtildi. Yeni rezerve ilişkin bilgilendirmenin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Flaş iddia: Türkiye'nin bulduğu doğal gazın devamı gelecek!

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize edeceği ileri sürüldü. Bloomberg ajansının haberine göre yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta ise "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda'' ifadelerini kullanarak Türkiye'ye büyük bir müjde vermişti.

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