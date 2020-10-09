CHP'nin muhalif kanalı nasıl ele geçirdiği ve nasıl susturduğu ortaya çıktı!
Kendilerini eleştiren kanalı satın aldıkları öğrenilen CHP'li isimlerin bunu nasıl yaptıkları ortaya çıktı. Ulaşılan habere göre, muhalif seslerin nasıl kısıldığı ve ilgisi olmayan isimlerin nasıl farklı mecralarda yukarıya taşındığı gözle önüne serilmiş oldu. İşte son olarak CHP'li Zeydan Karalar'ı eleştiren TV kanalının el değiştirmesinin ibretlik öyküsü... Sabah'tan Murat Karaman'ın haberinin detayları...
HP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisini eleştiren Koza TV'yi belediye ile iş yapan müteahhit grubuna satın aldırmıştı. Televizyonun sahibi olarak ise CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in muhasebecisi Ahmet Yılmaz görünüyordu. SABAH'ın ele geçirdiği son dakika belgeleri konunun iç yüzünü tamamen ortaya çıkardı. Buna göre muhasebecilikten medya patronluğuna ulaşan Ahmet Yılmaz'ın fotoğrafına ve o satış belgelerine ulaştı. Belgelerde Ahmet Yılmaz, Koza TV'nin yönetim kurulu başkanı olarak yer alıyor.
İşte ayrıntılar;
3 MİLYON TL'YE SATIN ALINDI
31 MART 2019 seçimlerinde başkan seçildikten sonra bugüne kadar 2 bin 500'dan fazla işçinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kendisini eleştiren yerel Koza TV'yi iddiaya göre belediyeye iş yapan müteahhit grubuna 3 milyon liraya satın aldırtmıştı. Kayıtlarda ise televizyonun sahibi olarak CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in uzun yıllardır muhasebeciliğini yapan Ahmet Yılmaz görünüyordu.
SON DAKİKA BELGELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
SABAH, Müteahhit gruplarının 3 milyon liraya satın aldığı ve bu ödemenin 400 bin liralık kısmını vererek TV'nin ortakları arasında yer alan Ahmet Yılmaz'ın televizyonun eski yönetim kurulu başkanı Vahdet Vural'dan aldığı hisselerin belgesine ulaştı. Muhasebeci Ahmet Yılmaz'ın, Vural'ın 400 bin TL değerindeki bin adet hissesini 2 Eylül 2020 tarihinde noter huzurunda devraldığı belgelerle gün yüzüne çıktı.
2023'E KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Bir dönem CHP İl Başkanlığı ile birlikte partinin çeşitli birimlerinde görev alan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in uzun yıllardır muhasebeciliğini yapan Ahmet Yılmaz, hisseleri devraldığı gün Koza TV'nin yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Muhasebecilikten medya patronluğuna uzanan Yılmaz, 2 Eylül 2023 tarihine kadar televizyonun yönetim kurulu başkanlığını yapacak.
FOTO: ORHAN SÜMER'İN MUHASEBECİSİ AHMET YILMAZ
Koza TV'nin genel yayın yönetmeliğine ise yine belediyenin basın bürosu biriminde görev yapan bir gazetecinin getirileceği konuşuluyor.