Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin eğilmeyen başıdır
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğilmedik, eğilmeyiz" adındaki paylaşımına destek veren bir değerlendirmede bulundu. Oktay "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır." ifadesini kullandı.
FUAT OKTAY'IN PAYLAŞIMI
YALNIZCA MİLLETİNE YASLANIR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Oktay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir."