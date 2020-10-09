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Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Adam Schiff'te yanıt: Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor

'nin Washington Büyükelçisi , ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff'in 'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, " başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." dedi. Kılıç ayrıca, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Türkiye'de sivil ve asker 40 bin kişinin hayatına kastetmiş terör örgütünün koluna ABD tarafından verilen destekten kaynaklı tehdidi görmezden gelmeyi tercih ediyor" yanıtını verdi.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan Adam Schiff'te yanıt: Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor

'nin Washington Büyükelçisi , ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat 'in 'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." dedi.

Schiff'in başta - çatışması konusunda Türkiye'yi eleştiren paylaşımı üzerine Büyükelçi Kılıç sert tepki gösterdi.

"İŞİNE GELDİĞİ GİBİ ÇARPITAN..."

Sosyal medya hesabından Schiff'in paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan Kılıç, "İstihbarat Komitesi Başkanı olarak hakikati ve sahadaki gerçekleri bilmesi gereken Vekil Adam Schiff'ten bunları işine geldiği gibi çarpıtan yeni bir paylaşım. ABD halkı siyasi çarpıtmalardan ziyade gerçeği bilmeyi hak ediyor." açıklamasında bulundu.

"AZERBAYCAN BAŞKA BİR ÜLKENİN TOPRAKLARINA SALDIRMIYOR"

Ermenistan'ın son 4 ayda Azerbaycan'a karşı iki saldırı düzenlediğini hatırlatan Kılıç, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dahil dünyanın hiçbir yeninde ABD askerlerini tehlikeye düşürmediğini kaydeden Kılıç, aksine Kore Savaş'ından bu yana Türk ve Amerikan kuvvetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza savaştığını yazdı.

"40 BİN KİŞİNİN HAYATINA KASTETMİŞ PKK..."

Kılıç, "Bununla birlikte, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Türkiye'de sivil ve asker 40 bin kişinin hayatına kastetmiş PKK terör örgütünün Suriye koluna ABD tarafından verilen destekten kaynaklı tehdidi görmezden gelmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

S-400 YANITI

Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Schiff'in eleştirisine de yanıt Kılıç, ABD Başkanı 'ın bile Türkiye'nin ABD'den Patriot talebi konusunda haksızlığa uğradığının kabul edildiğini, 'nın elinde S-400 almaktan başka bir seçenek bırakılmadığını vurguladı.

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