Son dakika: Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Yeni NAVTEX ilan etti

Yunanistan ile yeni bir NAVTEX gerilimi yaşanıyor. Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu.