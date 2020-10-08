08 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Yeni NAVTEX ilan etti

Son dakika haberi... ile yeni bir gerilimi yaşanıyor. Yunanistan, ’nı kapsayacak şekilde ’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. 'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Yeni NAVTEX ilan etti
Yunanistan ile yeni bir NAVTEX gerilimi yaşanıyor. Yunanistan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Türkiye'de buna karşı yeni bir NAVTEX duyurusunda bulundu.
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