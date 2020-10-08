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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Mutabık kalındı!

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Mutabık kalındı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan flaş açıklama: Mutabık kalındı! DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA: MUTABIK KALINDI!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

Kapalı Maraş'ta yıllardır kapalı olması nedeniyle birçok kişi mülklerini kullanamıyordu. Ama şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılması önemli idi. Dolayısıyla herkesin yararına BM kararlarını da ilhal etmeden bu tür kararlarınalınmasına devam edilecek. Haklı davamızı herkese anlatmaya devam edeceğiz.

DENDİAS İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

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