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Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında

Son dakika haberine göre Müdürü , yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı ile ilgili paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan AKINCI TİHA'nın uçuş denemeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktardan Akıncı TİHA paylaşımı: Gelecek fırtınaların hazırlığında SELÇUK BAYRAKTAR'DAN AKINCI TİHA PAYLAŞIMI: GELECEK FIRTINALARIN HAZIRLIĞINDA

Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında... Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.

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