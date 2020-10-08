Bölgede büyük denge unsuru Türkiye!

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 12'nci gününde ilerlemesini sürdürüyor.

TAVİZ VERMEYE HAZIRLAR

Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ istikametinde hezimete uğramasının ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

28 YIL SONRA GÜNDEME GELDİ

Rusya başta olmak üzere, Batılı ülkelerin de desteğini alamayan Ermenistan'ın 28 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'dan çekilmesi gündeme gelebilir.

Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaracak güçte olduğuna vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

TÜRKİYE KAFKAS BÖLGESİNDE BÜYÜK BİR DENGE UNSURU

"Azerbaycan ordusu 7 reyonu işgalden kurtardıktan sonra Dağlık Karabağ merkezine geldiği zaman, büyük ihtimale Rusya ve diğer ülkeler bir gözlem gücü isteyebilirler. Burada Ermeni kuvvetlerinin çekilmesinin ardından asayişin sağlanması adına bir gözlem gücü görev alabilir. Peki bunlar kim olabilir? Türkiye'nin Kafkaslar'da bir denge ve istikrar unsuru olduğu görüldü. Bu etki devam edecek. Bu gözlem gücü de Türk-Rus güçlerinden oluşabilir. Türkiye bu konuda hazırlıklarını yapmalı"

"DAĞLIK KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve gözlem gücünün var olması bunu etkilemeyeceğinin altını çizen Pekin, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu hukuke belli. Burada bir değişim söz konusu olamaz. 90'lardaki anlaşmalarda sınırların geçtiği yerler belli." ifadelerini kullandı.