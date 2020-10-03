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03 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı TİHA bir önemli adımı daha geride bıraktı: Asimetrik İtki Testi başarıyla tamamlandı Akıncı TİHA bir önemli adımı daha geride bıraktı: Asimetrik İtki Testi başarıyla tamamlandı
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 2021 yılında göreve başlayacak. TİHA bir önemli adımı daha geride bıraktı: Asimetrik İtki Testi başarıyla tamamlandı.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 16:48
Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) bir testi daha başarıyla geride bıraktı. Asimetrik İtki Testi'ni başarılı bir deneme ile sonlandıran Akıncı, bir büyük adımı daha gerinde bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye, Bayraktar AKINCI'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu. Yerli ve milli imkanlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, 1 Eylül 2019'da ilk motor testini gerçekleştirdi.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI TİHA stratejik görevler icra edecek.
24 SAAT HAVADA KALACAK 24 saat havada kalabilen ve 40 bin fit servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 beygir gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 beygir ve 2x200 beygir güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.