07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rum medyasından Kapalı Maraş itirafı: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

Rum medyasından Kapalı Maraş itirafı: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin () 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen 'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Rum medyasından Kapalı Maraş itirafı: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayelet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.

Rum medyası, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.



Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Ulusal Konsey'de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi.

Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

KKTC Başbakanı Tatardan kapalı Maraş açıklaması: Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN KAPALI MARAŞ AÇIKLAMASI: KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN YENİ GELECEĞİN BAŞLANGICI
Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor! Bu durum Atina yönetimini neden rahatsız ediyor? KAPALI MARAŞ 46 YIL SONRA AÇILIYOR! BU DURUM ATİNA YÖNETİMİNİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?
Hayalet şehirde çalışmalar başladı! Kapalı Maraş böyle görüntülendi 'HAYALET ŞEHİR'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI! KAPALI MARAŞ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika: Yunanistandan Kapalı Maraş açıklaması SON DAKİKA: YUNANİSTAN'DAN KAPALI MARAŞ AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA