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Son dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonunda 5 'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklama şöyle;

"Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

Son dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKKlı öldürüldü SON DAKİKA: MSB: PENÇE KAPLAN OPERASYONUNDA 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

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