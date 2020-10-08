Son dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklama şöyle;



"Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."