AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte tarih duyurusu...
AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Açık Lise sınavları için takvim duyuruldu. 2020-2021 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı liseyi açıktan bitirmek zorunda kalanlar sınav ve kayıt yenileme tarihini araştırmaya başladı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte tarih duyurusu...
AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Lise 1. dönem sınav takvimi açıklandı. Açık lise öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaya çalışırken sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte tarih duyurusu...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Açık lise öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacağı ve sınavların Aralık ayında yapılacağı biliniyor…
AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecek...
Yapılan duyuruya göre; Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Not: Öğrencilerimiz dönem dersleri ve sınav bölgesi(il-ilçe) bilgilerini AÖL sistemine şifreleri ile girerek kontrol etmekle yükümlüdürler.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV TAKVİMİ- 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020