AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Lise 1. dönem sınav takvimi açıklandı. Açık lise öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaya çalışırken sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte tarih duyurusu...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Açık lise öğrencileri sınavların ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacağı ve sınavların Aralık ayında yapılacağı biliniyor…