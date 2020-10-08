Son dakika: "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanı! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.

Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın." ifadelerine yer verdi.