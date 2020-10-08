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Son dakika: "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanı! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü , Çelik, "’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi yalanı! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.

Karşılamaya ilişkin görüntülerde ise söz konusu iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor.

AK PARTİ'DEN TEPKİ
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır. Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın." ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlundan çirkin yalan: Erdoğan Katar Emiri Temimin önünde eğildi CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİRKİN YALAN: ERDOĞAN KATAR EMİRİ TEMİM'İN ÖNÜNDE EĞİLDİ

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