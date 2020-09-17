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Son dakika: LPG'li araçlar için müjde! Bakan Kurum duyurdu

Son dakika haberi... Çevre ve Kurum, 'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan 'leri ilan edeceklerini belirterek, "Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: LPG'li araçlar için müjde! Bakan Kurum duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" diye konuştu.

10 OTOMOBİLDEN YAKLAŞIK 4'Ü LPG'Lİ

Türkiye'de şu anda toplam 4,75 milyon LPG'li otomobil bulunuyor. LPG'li otomobiller toplam araçların yüzde 37,1'ini oluşturuyor.

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