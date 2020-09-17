Son dakika: LPG'li araçlar için müjde! Bakan Kurum duyurdu
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceklerini belirterek, "Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz. Otoparklar 'LPG'li araçlara uygundur' şeklinde belgelendirilecek" diye konuştu.
10 OTOMOBİLDEN YAKLAŞIK 4'Ü LPG'Lİ
Türkiye'de şu anda toplam 4,75 milyon LPG'li otomobil bulunuyor. LPG'li otomobiller toplam araçların yüzde 37,1'ini oluşturuyor.