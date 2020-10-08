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Son dakika: Ankara'da operasyon! FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı

Son dakika haberine göre firarisi eski emniyet müdürleri ile , 'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Ankara'da operasyon! FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDILAR
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner Etimesgut ilçesindeki "gaybubet" adı verilen örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

Ankarada operasyon! FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü hücre evinde yakalandı ANKARA'DA OPERASYON! FETÖ FİRARİSİ 2 ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca gaybubet evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

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