Son dakika... 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Alınan tedbirler doğrultusunda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve meslek liselerinin ardından pazartesi günü 5 sınıf düzeyi daha yüz yüze eğitime başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve velileri kaçıncı sınıfların eğitime başlayacağını araştırıyor. Peki, pazartesi hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim'de ilkokul, ortaokul ve liseler açılacak mı? İşte merak edilenler...

12 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2., 3., 4., ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlanacak.

5., 6. VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen günlerde tüm sınıflar için karar verileceğini duyurdu. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.