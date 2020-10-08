Pazartesi hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim'de ilkokul, ortaokul ve liseler açılacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Son dakika... Pazartesi hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime geçilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yüz yüze eğitime başlayacak sınıfların duyurulmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Hangi sınıfların başlayacağına, yüz yüze eğitimin nasıl olacağına dair tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, pazartesi hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim'de ilkokul, ortaokul ve liseler açılacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Alınan tedbirler doğrultusunda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve meslek liselerinin ardından pazartesi günü 5 sınıf düzeyi daha yüz yüze eğitime başlayacak. Milyonlarca öğrenci ve velileri kaçıncı sınıfların eğitime başlayacağını araştırıyor. Peki, pazartesi hangi sınıflar açılacak? 12 Ekim'de ilkokul, ortaokul ve liseler açılacak mı? İşte merak edilenler...
12 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?
12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2., 3., 4., ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlanacak.
5., 6. VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen günlerde tüm sınıflar için karar verileceğini duyurdu. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN 'EĞİTİM İÇİN TEDBİR' ÇAĞRISI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."
VELİLERE DAVET
Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.
Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.