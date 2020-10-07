07 Ekim 2020, Çarşamba
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21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

operasyonları ara vermeksizin devam ederken, merkezli 7 ilde yapılan baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2020
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21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Samsun merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda dün 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

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