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Koronavirüse yakalanmıştı! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi... Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Hastanesinde ünitesinde tedavisine devam edilen Başkanı 'in klinik seyrinin stabil olarak devam ettiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Koronavirüse yakalanmıştı! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

1 AYDIR YOĞUN BAKIMDA

CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e, 10 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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