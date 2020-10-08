İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEB hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte TYP kura sonuçları merak ediliyordu. İl bazında kura çekimleri gerçekleştirilmeye başlandı ve sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Son olarak Diyarbakır İl Müdürlüğünce düzenlenen ve 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 750 hizmetli ve 458 güvenlik görevlisi için kura çekildi. Peki, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR aracılığıyla her yıl okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı gerçekleştiriliyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilen alımların kura çekimi il bazında farklı tarihlerde yapılıyor. Bazı illerde sonuçlar duyurulurken, bazı illerde kuralar yeni çekiliyor. Son olarak Diyarbakır ilinde kura çekimi gerçekleştirildi. Peki, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte İŞKUR TYP başvuru sonuçları sorgulama ekranı...
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İŞKUR TYP kura sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili sayfada istenilen bilgileri girerek sonuçları sorgulayabilecekler.
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DİYARBAKIR İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI
Diyarbakır İŞKUR TYP kura çekilişi, Diyarbakır İŞKUR İl Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından canlı olarak yayınlandı.
Daha önce 8 Ekim'de açıklanacağı öngörülen istihdama esas nihai liste noter kurasında ismi çıkan vatandaşların Toplum Yararına Program Genelgesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılacak incelemelerin sonrasında ilan edileceği, konuyla ilgili olarak toplum yararına program genelgesine İŞKUR web sitesinden ulaşılabileceği duyuruldu.
İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.