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Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminde etkin rol oynadığı gerekçesiyle ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski teğmen H.K, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K. ile avukatı katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık H.K, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arama yaptığına ilişkin delilleri kabul etmeyen sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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