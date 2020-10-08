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Ali Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı

Tepki çeken açıklamaları sonrası GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildi.

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Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Ali Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.

BAKAN KOCA TALİMATI VERDİ

Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı GATA BAŞHEKİM YARDIMCISI ALİ EDİZER, TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI

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