Avrupa'da yeni vaka durumu: Fransa'da 4 kentte alarm verildi

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 76 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 521'e ulaştı.

VAKALAR ARTIYOR

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 129 artışla 671 bin 638'e yükseldi.

Hastanelerde 1427'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 624 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 513 artışla 100 bin 306'ya çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,8'e ulaştı.

4 KENTTE ALARM VERİLDİ

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği, ancak bazı kentlerde iyileşmelerin olduğunu söyledi.

Başkent Paris'in ardından Lille, Grenoble, Lyon ve Saint-Etienne kentlerinde salgın nedeniyle cumartesi "maksimum alarm" seviyesine geçileceğini duyuran Veran, okulların tatil olduğu 17 Ekim-2 Kasım tarihlerinde dolaşımın serbest olacağını, herhangi bir kısıtlamanın getirilmeyeceği bilgisini de paylaştı.

Fransa'da dün kayıtlara geçen 18 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı açıklanmıştı.

İSPANYA'DA 126 CAN KAYBI DAHA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 12 bin 423 artış olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, dün 835 bin 901 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 12 bin 423 artışla 848 bin 324 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 126 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 421 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 32 bin 688'e çıktığını duyurdu.

MADRİD'DEKİ SERBEST DOLAŞIM KISITLAMASI KALDIRILDI

Ülke genelinde açıklanan yeni vakaların 3'te 1'inin tespit edildiği Madrid'de siyasi görüş ayrılıklarından dolayı merkezi hükümet ve yerel yönetim arasında yaşanan Kovid-19 önlemleri tartışması, mahkemenin aldığı serbest dolaşım kısıtlamasının iptali kararıyla daha da derinleşti.

Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelge ile Madrid'de bir haftadır uygulanan bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararı ile iptal edildi.

Mahkeme, Madrid özerk yönetiminde 6'dan fazla kişinin toplanmaması, yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı konulan restoranların en geç saat 22.00'ye kadar müşteri kabul etmesi gibi diğer ek önlemlerin ise uygulanmasına karar verdi.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, mahkeme kararına rağmen Madridlilere "bölge dışına çıkmamaları" tavsiyesinde bulundu. Ayuso, yarın yeni tedbirler açıklayacaklarını da duyurdu. Başbakan Pedro Sanchez ise vaka sayılarının gerilememesi halinde Madrid'de olağanüstü hal ilan edilme olasılığının olduğunu söyledi.

PORTEKİZ'DE SON DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1278 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Salgının başlamasından bu yana ikinci en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği Portekiz'de 10 Nisan'da 1516 vaka ile rekor kırılmıştı. Sol azınlık hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadelede gelecek hafta ek önlemler alacağını duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 50 olurken, vaka sayısı da 82 bin 534'e çıktı.