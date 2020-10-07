07 Ekim 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli , bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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