Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/HB26mwprZG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020