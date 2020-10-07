İHA ve SİHA'lardan kaçamadılar! Hainleri özel kıyafetleri de kurtaramadı

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Eylül ayındaki iç güvenlik operasyonlarında jandarma özel harekat (JÖH) Komandolar ve Polis özel harekat (PÖH) timlerinin İHA ve SİHA gibi Türkiye'nin ürettiği milli hava araçlarının desteğinde yapılan operasyonlarda 12'si arananlar listesinden olmak üzere 67'si ölü 74'ü sağ 30'u teslim olmak üzere 171 terörist etkisiz hale getirildi.





Geçtiğimiz Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olan kırsal alandaki bu operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı terörden aranlar listesinde kırmızı kategoriden TKP/ML mensubu ve sözde siyasi komiser olan 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, PKK mensubu ve sözde Botan saha sorumlusu 'Agid Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay ölü olarak etkisiz hale getiridi.





Yine aynı listede mavi kategoriden THKP/C mensubu ve Reyhanlı saldırısı firarisi Ercan Bayat sağ olarak, turuncu kategoriden PKK mensubu ve sözde YJA Star sorumlusu 'Rohani Dersim' kod adlı Özlem Atsak ölü olarak, PKK'ın sözde Munzur cephe sorumlusu 'Baver Kirjo' kod adlı Ahmet Herdem sağ olarak, PKK mensubu 'Velad' kod adlı Eyyüp Alper, 'Nidal' kod adlı Ahmet Akman ölü olarak, gri kategoriden sözde Beytüşşebap sorumlusu 'Agit' kod adlı Agit Abı, sözde Tendürek sorumlusu 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan, 'Azat' kod adlı Rıdvan Eryılmaz, TKP/ML mensubu sözde tim komutanı 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl ölü olarak etkisiz hale getirildi.

YOK OLUŞU ENGELLEYEMEDİ

Terör örgütü en büyük zayiatlarına neden olan Türkiye'nin Yerli ve Milli üretimi olan İnsansız Hava aracı (İHA) ve Silahlı Hava aracı (SİHA) 'ların görüntü tespitinden kurtulmak için kamuflajlı kıyafetler giymeye başladı.



Teröristlerin İHA ve SİHA 'ların optik ve termal sensörlerle tespiti zorlaştırma / İmkansız kılma düşüncesiyle arazi ile uyumlu multispektral özellikte kumaştan imal edilen kıyafetleri giymeleri bile onları yok olmaktan kurtaramadı.





67'si Eylül ayında olmak üzere son 5 ay içerinde etkisiz hale getirilen 321 teröristten birçoğunun üzerinde o kıyafetlerin olduğu görüldü

Sırrıberk ARSLAN-SABAH