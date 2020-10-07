Amanoslar’da öldürülen teröristler hain Murat Karayılan’ın eski korumaları çıktı





KORUMASI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İstihbarat birimleri yaptıkları çalışmada Malatya Nüfusuna kayıtlı olan ve 12 yıl önce örgüte katılan Hüseyin Fırat kod adlı Cihan Erbaş ile 7 yıl önce PKK'nın dağ kadrosuna katılan Diyarbakır'lı Ciger Amed kod adlı Serhat Aykul adlı teröristlerin 2014-2018 yılları arasında Kandil'de örgüt elebaşısı Karayılan'ın yakın koruması oldukları ortaya çıktı.



Her iki teröristin Karayılan tarafından son yıllarda operasyonlarda büyük kayıplar veren ve tükenme noktasına gelip Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatıyla Suriye'den takviye yapılamayan örgütün Amanoslar yapılanmasına 2018 yılı içinde gönderildikleri tespit edildi.