08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Elazığ'da kavga: 1 kişi öldü, 5 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da kavga: 1 kişi öldü, 5 kişi hayatını kaybetti

’da iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Çıkan tartışma büyüyünce olay bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
ABONE OL
Elazığ'da kavga: 1 kişi öldü, 5 kişi hayatını kaybetti

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz beldesi 149. Sokak'ta bulunan bir halı yıkamacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralılardan Zeki Balcı kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1'i ağır 5 yaralının tedavisi sürerken, geniş kapsamlı tedbirin alındığı olay yerinde polis inceleme yaptı. Olaya karışan şüpheliler ise suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA