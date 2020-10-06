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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgını hakkında flaş uyarılarda bulundu. İşte 6 Ekim'e ait koronavirüs .

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek için açtığı Covid-19 Bilgilendirme sayfası 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2020ye ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 6 EKİM 2020'YE AİT KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. İşte 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.'' ifadelerini kullandı.

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