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Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2020'ye ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

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Giriş: 06.10.2020 20:10
Güncelleme:06.10.2020 20:10
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgını hakkında flaş uyarılarda bulundu. İşte 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek için açtığı Covid-19 Bilgilendirme sayfası 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. İşte 6 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin.'' ifadelerini kullandı.

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