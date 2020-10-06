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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada 'ın kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 ’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Kahraman Mehmetçik'in sınır içinde ve dışında teröristlere karşı verdiği amansız mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak 'ın kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.Paylaşımda, terör örgütlerinin sığınak ve mühimmatların imhasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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