Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: 5 PKK'lı terörist etkisiz
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak 'ın kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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Son dakika haberi... Kahraman Mehmetçik'in sınır içinde ve dışında teröristlere karşı verdiği amansız mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
5 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak 'ın kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.Paylaşımda, terör örgütlerinin sığınak ve mühimmatların imhasına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fns6ZsSlJE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2020