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İsveç'te Müslümanlara hakaret eden kişiye hapis cezası verildi

'in Uppsala kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "Müslümanları aşağılayarak hakaret ettiği" için 40 gün hapis cezasına mahkum edildi. Ancak ceza 12 bin kron karşılığında para cezasına çevrildi.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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İsveç'te Müslümanlara hakaret eden kişiye hapis cezası verildi

İsveç'in Uppsala kentinde yaşayan 50 yaşındaki bir kişi, sosyal medya üzerinden "Müslümanları aşağılayarak hakaret etmek" suçundan 40 gün hapse çarptırıldı, cezası 12 bin kron (Yaklaşık 10 bin 500 lira) tutarında para cezasına çevrildi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Uppsala Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, 50 yaşındaki kişinin "nefret suçu" işlediği ve Müslümanlar'ı küçük düşürdüğü kaydedildi.

Zanlının 40 günlük hapis cezasına çarptırıldığı ve bunun da 12 bin kron (Yaklaşık 10 bin 500 lira) para cezasına çevrildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cezaya çarptırılan bu kişi, sosyal medya üzerinden, Avrupa Adalet Divanının "İşyerleri, çalışanlarının dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir" kararına atıfta bulunarak yaptığı yorumdan dolayı şikayet edilmişti.

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