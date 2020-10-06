Ermenilere destek veren belediye başkanı Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterdi
İşgalci Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarından sonra Azerbaycan topraklarını kurtarmak için harekat başlattı. Ermenistan askerleri arkalarına bile bakmadan kaçarken Ermenistan'a destek veren Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım topladı. Yardımları, sosyal medya hesabından duyuran Wauquiez'in paylaşımındaki harita büyük tepki çekti. Haritada Türkiye'nin Doğu illeri, Batı Ermenistan olarak gösterildi.
Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.
ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR
Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım acil yardım malzemeleri topladı.
SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI
Laurent Wauquiez sosyal medyadan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.
Haritada Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.