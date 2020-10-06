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Ermenilere destek veren belediye başkanı Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterdi

İşgalci ’ın sivilleri hedef alan saldırılarından sonra topraklarını kurtarmak için harekat başlattı. Ermenistan askerleri arkalarına bile bakmadan kaçarken Ermenistan'a destek veren Başkanı yardım topladı. Yardımları, hesabından duyuran Wauquiez'in paylaşımındaki harita büyük tepki çekti. Haritada 'nin Doğu illeri, Batı Ermenistan olarak gösterildi.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Ermenilere destek veren belediye başkanı Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterdi

'ın ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.

ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR

Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Başkanı yardım acil yardım malzemeleri topladı.

SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

Laurent Wauquiez sosyal medyadan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.

Haritada 'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

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