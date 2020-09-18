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Türkiye'nin 'Kapalı Maraş' hamlesi korkuttu: Yunan medyasında büyük panik: Konu çok ciddi

ve 'nin Kapalı hamlesi 'ı tedirgin etti. Yunanistan'da yayımlanan gazetesi, Türkiye'nin 'ı açarak yapmak istediğini yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Türkiye'nin 'Kapalı Maraş' hamlesi korkuttu: Yunan medyasında büyük panik: Konu çok ciddi

'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () '' olarak da bilinen Kapalı 'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı.


Yunan medyasından gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, 'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürdü.

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Haberde,"'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz'in 'ı gibi bir şey haline getirmek de var. Artık açıktır ki Ankara'nın projeleri, Ada'nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dâhilindedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde, bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

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