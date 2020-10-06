06 Ekim 2020, Salı
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Son dakika: AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi

Son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı, Başkan Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.

Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Başkan Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

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