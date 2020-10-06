Son dakika: AK Parti TBMM Grup Toplantısı ertelendi
Son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın bu hafta yapılmayacağı, Başkan Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mecliste haftalık düzenlenen Grup Toplantısı, bu hafta yapılmayacak.
Yalnızca milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek grup toplantısı, Başkan Erdoğan'ın programındaki değişiklik nedeniyle 14 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.