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Son dakika: AK Parti'den Macron'un açıklamalarına sert tepki: Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur

Son dakika haberi... Macron'un açıklamalarına sert tepki gösteren Sözcü , "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika: AK Parti'den Macron'un açıklamalarına sert tepki: Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" söylemesi hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlıktır. Bu açıklama Müslümanlara saygısızlık ve provokasyondur.

Macron'un, Bakanlar Kuruluna sunacağı "ayrılıkçılıkla mücadele" yasa tasarısıyla "aydınlanmış bir İslam'ın oluşturulacağını" açıklaması çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor... "Fransa İslamı" oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir.

Macron'un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam'ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.

Macron'un bakış açısı sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlar. Macron'un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa'nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir.

Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron'a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti.

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