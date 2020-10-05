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AB Liderler Zirvesi'ne katılmıştı! Ursula von der Leyen test yaptırdı sonuç bekleniyor

Dünya ABD Başkanı 'ın koronavirüse yakalanmasının şokunu yaşarken, dikkat çeken bir haber de 'den geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüslü bir kişi ile temas ettiğini ifade ederek test yaptırdı. Leyen, test sonuçları çıkana dek kendini karantinaya aldığını duyurdu. Leyen, AB 'nde birçok lider ile yakın temasta bulunmuştu.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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AB Liderler Zirvesi'ne katılmıştı! Ursula von der Leyen test yaptırdı sonuç bekleniyor

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini tecrit ettiğini duyurdu.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle geçen hafta salı günü aynı toplantıya katıldığını belirtti.

"Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarın sabaha kadar tecrit ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, perşembe günü test yaptırdığını ve bunun sonucunun negatif çıktığını bildirdi. Von der Leyen, bugün yeniden test yaptırdığını ve sonucunu beklediğini kaydetti.

Von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin kim olduğu hakkında bilgi vermedi. AB Komisyonu Başkanı, geçen hafta perşembe ve cuma düzenlenen AB 'ne de katılmıştı.

AB yönetiminden daha önce de AB Konseyi Başkanı , koruma ekibinden bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle bir hafta karantinada kalmıştı. Ayrıca iki komisyon üyesi de yine benzer nedenlerle karantinaya girdiklerini duyurmuştu.

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