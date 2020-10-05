İstanbul'da "Boğaz" manzarası uğruna koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Corona virüsle ilgili yetkililer sürekli olarak vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarılara rağmen İstanbul'da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş'taki Ortaköy'e gelen vatandaşlar, adeta corona virüs kurallarını unuttu.

Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için yarışa giren bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takması dikkat çekti.