İstanbul'da "Boğaz" manzarası uğruna koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Koronavirüs ile mücadele devam ederken İstanbul'da Boğaz'dan gelen görüntü şaşkınlık yarattı. Ortaköy sahilde Boğaz manzarasını izlemeye gelen vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan corona virüse (Covid-19) karşı tedbirler sürüyor.
Corona virüsle ilgili yetkililer sürekli olarak vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Uyarılara rağmen İstanbul'da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş'taki Ortaköy'e gelen vatandaşlar, adeta corona virüs kurallarını unuttu.
Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için yarışa giren bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takması dikkat çekti.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.
Dünya'da ve Türkiye'de vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor. Ancak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü.
Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı.